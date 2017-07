artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die von der Wirtschaftsförderung unterstützten Berliner Unternehmen haben im ersten Halbjahr bei Investitionen und Arbeitsplätzen kräftig zugelegt. Das Investitionsvolumen bei den 164 geförderten Projekten stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 75 Prozent auf 356 Millionen Euro, wie die Fördergesellschaft Berlin Partner am Montag mitteilte. In diesen Betrieben seien rund 6400 neue Stellen entstanden, ein Plus von 52 Prozent.