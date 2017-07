Sicherheitsleute verletzen Braut bei Hochzeitsumzug in Afghanistan

artikel-ansicht/dg/0/

Kabul (dpa) In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind eine Braut und vier Gäste bei einem Hochzeitsumzug durch Schüsse verletzt worden. Die Hochzeitsgesellschaft war im Autokonvoi an der Residenz des stellvertretenden Regierungschefs vorbeigefahren, wie das Innenministerium am Montag mitteilte. Das bei Feiern übliche Gewehrfeuer habe bei den Sicherheitsleuten Panik ausgelöst, sie eröffneten das Feuer auf den Hochzeitstross und verletzten die Braut und vier Gäste. Vier Verdächtige, darunter zwei Polizisten, wurden festgenommen, so das Ministerium.