British Open: Martin Kaymer startet am Donnerstagnachmittag

Der deutsche Profigolfer Martin Kaymer startet am Donnerstag in das dritte Major des Jahres. © Michel Euler/AP/dpa

Das Trio wird am Donnerstag um 12.53 Uhr Ortszeit (13.53 Uhr MESZ) in das dritte Major-Turnier des Jahres starten, wie der Veranstalter der Open Championship auf seiner Internetseite bekanntgab. Am Freitag geht es für den 32-Jährigen aus Mettmann und seine beiden Flight-Partner bereits um 7.52 Uhr (8.52 Uhr MESZ) auf den Platz an der englischen Nordwestküste.

Für Titelverteidiger Henrik Stenson beginnt der erste Turnier-Tag im Royal Birkdale Golf Club um 9.47 (10.47 Uhr MESZ). Der 41 Jahre alte Schwede wird zusammen mit dem Südkoreaner Si-Woo Kim und Jordan Spieth aus den USA abschlagen.