Ein Haus voller Musik

Brandenburg (MZV) (geh) Mit Musik kann man Emotionen ausdrücken, Spaß und Freude haben. Musik ist eine Sprache ohne Worte. Musik ist aber auch ein Handwerk. Beides, Sprache und Handwerk, kann man erlernen. Dafür ist die Musikschule "Vicco von Bülow" da. Die Ergebnisse des Schuljahres werden seit 20 Jahren bei einem Sommerfest präsentiert. Ein wichtiger Aspekt der Musikschule ist das gemeinsame Musizieren. Ein Beispiel dafür war die Aufführung des Musikschul-Kinderchores. Das Mini-Musical "Das Wunder von Skandy - oder die Geschichte eines traurigen Trolls" mit viel Fantasie aufgeführt unter der Leitung von Carmen Dahlke. Beliebtes Instrument ist immer noch die Gitarre. Hier zeigten Elisabeth Schwabe und Maybrit Höfer die Vielseitigkeit des Instrumentes. Klassik oder Rock, Pop oder Jazz - die Bandbreite der angebotenen Musikrichtungen war ebenso groß wie die Besetzung. Diese reichte vom Solo-Gesang z. B. von Helene Westphal oder dem Geigenspiel von Undine Reichel bis hin zum Extrachor Brandenburg und der Big Band. Für einige Schüler bot das Sommerfest die Möglichkeit, zum ersten Mal ihr Gelerntes vor einem breiten Publikum zu präsentieren. Kein Wunder also, dass sich die größten Fans der Musiker, meist stolze Eltern oder Großeltern, vor den verschiedenen Bühnen tummelten. Es kamen aber auch "neutrale" Musikliebhaber voll auf ihre Kosten. Denn trotz Lampenfiebers waren schräge Töne kaum zu hören und Zugabe-Rufe keine Seltenheit. Dafür sorgten auch die Lehrkräfte, die nicht nur das ganze Jahr mit ihren Schülern intensiv geübt hatten, sondern sie auch bei ihren Auftritten betreuten. 25 Honorarkräfte unterrichten die Musikschüler an der Musikschule. Dazu kommen zehn hauptamtliche Lehrer, die etwa zur Hälfte halbtags angestellt sind. Sie unterrichten derzeit etwa 550 Schüler. "Wir merken, dass die Nachfrage nach einer musikalischen Ausbildung durchaus da ist. Das Sommerfest soll deshalb auch Lust auf mehr machen", erklärte der langjährige Leiter Bernd Hesse. Im März 1953 wurde offiziell der Unterrichtsbetrieb der städtischen Musikschule Brandenburg aufgenommen. Ein festes Musikschulhaus gab es damals nicht. Nach fast 40 Jahren musste sie ihr lieb gewonnenes Domizil an der Potsdamer Straße räumen und bezog Räume in der Bäckerstraße. Diese erwiesen sich als ungeeignet für die spezielle Art des Unterrichts. Der Träger die Stadt Brandenburg fand das optimale Gebäude in der GutsMuthsstraße 23. Hier fühlt man sich sehr wohl. Es ist ein Haus voller Musik entstanden, das von der reinen Ausübung eines Hobbys bis zur gezielten Talenteförderung und zur studienvorbereitenden Ausbildung alles bietet.