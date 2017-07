Fühlbarer Dom

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (geh) Auf Fingerkuppen durch den Domhof spazieren. Die Anordnung der Plätze und Gassen ertasten. Die Größenunterschiede zwischen Häusern und Kirchen erkennen und somit Architektur und Stadtgeschichte mit einem Fingerspitzengefühl erfahren. Möglich macht dies ein Tastmodel des Domes und der zugehörigen Gebäude und Außenanlagen. Gestiftet wurde es anlässlich des 850-jährigen Jubiläums der Grundsteinlegung des Domes vom Lions-Club Berlin-Brandenburger Tor. Initiiert wurde die Idee vom Domstiftsmitglied Ingo Dreyer. "Unser Ansinnen war es, durch ein Tastmodell den Dom im Wortsinn begreifbar zu machen", erklärte der Goldschmiedemeister Norbert Strahler bei der Übergabe an den Domstift. Das Tastmodell steht unmittelbar vor dem Domportal umringt von fünf Linden. Es zeigt den Dombezirk mit allen Gebäuden und Wegen maßstabsgetreu auf einer Fläche von 65 x 65 cm. Alle Texte und Hinweiszeichen sind in Braille- und Klarschrift gestaltet. Neben Norbert Strahler, der die künstlerische Konzeption und Projektleitung übernahm, waren Softwareentwickler Nils Helbig aus Zeuthen und die Kunstgießerei Hann aus Altlandsberg für die Abformung und den endgültigen Guss des Tastmodells in Bronze an dem Projekt beteiligt. "Die Herstellung war äußerst zeit- und arbeitsintensiv. Ausgehend vom Fotografieren aller Gebäude und Häuserzeilen, über den 3-D Druck der maßstabgetreuen architektonischer Modelle bis hin zum Bronzeguss und den Bearbeiten des Sockels. Deshalb hat sich unser Geschenk leider etwas verspätet", sagte Norbert Strahler. "Aber ich denke, das Ergebnis entschuldigt das lange Warten", so der Goldschmiedemeister weiter. Neben dem Stadt-Relief ist es das zweite Tastmodell in der StadtTasten ist dabei kein Notbehelf. Es hat eine eigene Erkenntnisqualität. Insofern ist es nicht nur ein künstlerischer, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Integration behinderter Mitbürger. "Es eröffnen sich durch den ungewöhnlichen Blickwinkel ganz neue Perspektiven. Die bronzenen Stadtskulpturen geben nicht nur den blinden Mitbürgern die Möglichkeit, dreidimensionale architektonische, geschichtliche oder touristische Erfahrungen zu machen. Der Blick aus den verschiedenen Perspektiven macht die baulichen Strukturen einfacher und wird für den Betrachter nachvollziehbar", erklärte der Domkurator Dr. Cord-Georg Hasselmann, der sich auch beim Lions-Club für die überaus großzügige Spende bedankte. Wie er hoffen alle das Jung und Alt, Blinde wie Sehende, an diesem Relief miteinander ins Gespräch voneinander lernen und sich füreinander Interessen.