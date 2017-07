artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (til) Ein Betrunkener hat am Sonntagmorgen auf der Autobahn unter Beobachtung einer Polizistin sein eigenes Auto demoliert. Der Beamtin, die privat unterwegs war, war der Mann bereits auf dem Pankower Autobahnzubringer durch unsichere Fahrweise aufgefallen. In Mühlenbeck rammte der Autofahrer die Leitplanke, fuhr aber weiter, kam noch ein paar Mal von der Fahrbahn ab, ließ sich davon aber nicht beirren, fuhr in Birkenwerder ab, aber sofort in Richtung Prenzlau wieder auf die Autobahn. Kurz danach platzte dem Mann der linke Vorderreifen. Der Autofahrer steuerte einen einen Parkplatz an, begutachtete den Schaden und legte sich dann im Auto schlafen. Die Polizei ermittelte später einer Alkoholwert von 1,84 Promille. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.