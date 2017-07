"Deine Zeit. Dein Moment"

artikel-ansicht/dg/0/

Zollchow/Rathenow (MOZ) Im Leben entscheidet immer wieder ein Moment über wichtige Weichenstellungen. Auch in der Fotografie kommt es darauf an, auf den richtigen Moment zu warten, die richtige Stimmung zu finden und dann festzuhalten. "Es ist der bestimmte Moment, der es dann sein muss. Vom Gefühl her muss es passen. Dann steige ich vom Rad ab und mache das Foto", erzählt die Frau aus Zollchow (Milower Land) Stephanie Zander, die ab Donnerstag im Rathenower Kulturzentrum ausstellt.

Als 2014 das Leben einige Veränderungen für die 30-Jährige mit sich brachte, entdeckte sie ihre Liebe zur Natur wieder, die sie bereits als Kind mit dem Stift künstlerisch in Bild und Wort festhielt. "Während des Abiturs und im Studium waren andere Dinge wichtig", so die Zollchowerin weiter. "Meine vor vier Jahren verstorbene Oma Erika, mit der ich einige Jahre zusammen lebte, ermutigte mich immer, nicht immer so perfektionistisch zu sein, etwas anderes zu machen. Diesen Tipp setzte ich vor drei Jahren um."

Um zu ihrem beruflichen Leben als selbstständige Unternehmensberaterin seit 2014 und Yoga-Trainerin seit einem Jahr, Entspannung und Ausgleich zu finden, fährt die Diplom-Betriebswirtin in der Freizeit oft mit dem Fahrrad - nur wenige Kilometer um ihr Dorf oder am Wochenende auch längere Touren, im Wald oder entlang des Wassers. Während dieser Ausflüge entstehen Stephanie Zanders Fotos. Sie fotografiert nahezu ausschließlich Landschaft und Natur - in ihren verschiedenen Stimmungen in unterschiedlichen, und immer wieder einzigartigen Momenten.

"Diese Erfahrung der inneren Ruhe, die ich dabei empfinde, möchte ich mit anderen Menschen teilen", sagt Stephanie Zander. Im letzten Jahr stellte sie so erstmals ihre Fotos in einem Rathenower Ladengeschäft aus. Die Ausstellung im Kulturzentrum ist nun ihre erste große öffentliche.

Sie zeigt zwölf auf Leinwand gedruckte großformatige Fotos mit landschaftlichen Stimmungen aus dem Westhavelland. Einige der Fotos entstanden nur einen Kilometer hinter ihrem Wohnort, am Königsgraben. "Ich fotografiere mit keiner besonders teuren Kamera", so die Hobbyfotografin. "Die Fotos werden auch nicht am Computer bearbeitet. Bereits beim Fotografieren lege ich fest, wie ich den Moment festhalte." Da kommt dann wohl wieder ein kleines Stück Perfektionismus durch.

Das Kulturzentrum lädt am morgigen Donnerstag, 19.00 Uhr, zur Vernissage der Ausstellung "Deine Zeit. Dein Moment" in den Clubraum ein. Die Ausstellung wird dann bis 10. September im ersten Obergeschoss gezeigt.