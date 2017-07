Cannabis angebaut

artikel-ansicht/dg/0/

Premnitz (MOZ) Polizeibeamte fanden am Samstagnachmittag auf einem Premnitzer Wochenendgrundstück eine kleine Cannabisplantage mit rund 40 Pflanzen. Sie trafen dort auch auf eine 33-jährige Frau, die gerade die Pflanzen bearbeitete. Sie konnte sich nicht ausweisen. Es folgte eine Identitätsfeststellung im Rathenower Polizeirevier. Eine Eildienstrichterin ordnete zudem die Durchsuchung der Wohnung in Rathenow an. Dabei fanden die Beamten kleine Mengen an Drogen sowie Utensilien zu deren Konsum. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde die Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine ausreichenden Haftgründe vorlagen. Die Kripo ermittelt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.