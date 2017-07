artikel-ansicht/dg/0/

Jerusalem (dpa) 45 Jahre nach dem Münchner Olympia-Attentat will Israels Staatspräsident Reuven Rivlin ein neues Denkmal in der bayerischen Landeshauptstadt einweihen. Dafür werde Rivlin vom 5. bis 7. September in Deutschland sein, teilte sein Sprecher am Montag in Jerusalem mit. An der Zeremonie würden auch Hinterbliebene der Opfer sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) teilnehmen.