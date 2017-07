artikel-ansicht/dg/0/

Manila (dpa) Der philippinische Staatschef Rodrigo Duterte will trotz gewaltsamer Zusammenstöße an der Schaffung einer autonomen muslimischen Region im Süden des Inselstaates festhalten. Duterte wurde am Montag ein neuer Entwurf eines Gesetzes vorgelegt, dass die Schaffung der autonomen Region Bangsamoro in Mindanao vorsieht. "Ich bin dafür", sagte er. Dies sei ein wichtiger Schritt, um Jahrhunderte von Hass und Ungerechtigkeit zu beenden.