Einem Mythos auf der Spur

Wustrau (MZV) Von preußischen Tugenden mag jeder gehört haben. Und aufzählen lassen sich Pünktlichkeit, Pflichtgefühl und Ordnungsliebe auch ziemlich leicht. Doch wo sie ihren Ursprung haben, steckt oft in einem Geflecht von Mythen. Prof. Dr. Thomas Müller-Bahlke hat es am Sonntag in Wustrau entwirrt.

Besuch aus Halle an der Saale: Der Direktor der Franckeschen Stiftungen, Prof. Dr. Thoma Müller-Bahlke, referierte am Sonntag über die Bedeutung des Stiftungsgründers, der die preußischen Tugenden in der Gesellschaft verankerte. © MZV

Im Brandenburg Preußen-Museum stellte er in seinem Vortag klar: Keineswegs war es das Militär, von dem die als preußisch geltenden Tugenden in die Gesellschaft gelangten. Vielmehr hatten sie im Bildungswesen ihren Ursprung.

Dieses war zu Beginn des 18.Jahrhunderts kaum staatlich organisiert, dafür von Kirchen dominiert. Pfarrer waren die Lehrer, die die Knaben und bisweilen auch Mädchen unterrichteten. Auch August Hermann Francke(1663 bis 1727) war Theologe - allerdings einer, der aneckte. Er gehörte der kirchlichen Reformbewegung des Pietismus an. In manchen deutschen Teilstaaten hatte er Lehrverbot. Zu anrüchig erschien den Oberen die pietistische Frömmigkeit, die sich auch außerhalb der obrigkeitsgelenkten Gottesdienste artikulierte.

Im preußischen Glaucha fand Francke 1691 eine Pfarrstelle - und eine neue Aufgabe. Denn weite Teile der Gesellschaft dort steckten fest: in tiefer Armut, Ungebildetheit und damit einhergehender Verantwortunglosigkeit fürs Leben. Moral und Ethik seien in Vergessenheit geraten, der Vergnügungssucht waren Tür und Tor geöffnet, so Francke. Müßiggang galt ihm laut Müller-Bahlke als größtes Übel.

Francke baute Ende des 17.Jahrhunderts Bildungsanstalten auf, in denen seine sittlichen Werte vermittelt werden sollten. Das Neue: Unterrichtet wurde nicht nur für ein späteres Studium. Auch Durchschnittsjugendliche wurden für eine Laufbahn in der Arbeitswelt erzogen. Francke erfand damit die Realschule. Und in ihr herrschte etwas, das Müller-Bahlke zufolge mit den Schülern in allen Haushalten Preußens Fuß fassen konnte: ein gemeinsamer Wertekanon. "Ordnung spielte eine zentrale Rolle", so der Professor. In den Bildungsanstalten war sie nötig, da viele Menschen auf engem Raum lebten. "Wir haben es deshalb mit echten Ordnungsfreaks zu tun", sagte Müller-Bahlke.

Wichtig war das effiziente Ausnutzen von Zeit. Keine Minute sollte für träges Nichtstun verschwendet werden: "Es gab höchstens Rehabilitationsstunden, in denen sich die Schüler in Lehr- und Erkundungskammern mit neuem Wissen vertraut zu machen hatten."

Alles das ging auch mit einer Tugend einher, die mit Militär verbunden wird: Gehorsam. Die damaligen Erziehungsmethoden in den Franckeschen Anstalten kannten laut Müller-Bahlke "ein Maß an Strenge, die aus heutiger pädagogischer Sicht kaum vorstellbar ist".

Nichtsdestotrotz bildete Franckes Wirken den Grundstein für die spätere staatliche Lehrerausbildung. Die ersten Bildungsseminare für die Professionalisierung des sich von den Pfarrstellen lösenden Lehrerberufs gab es dort. Der neue Schultypus zwischen Elementar- und höherer Schule wurde im staatlichen Bildungssystem verankert. "Mitte des 18.Jahrhunderts war ein Selbstläufer geworden, was sich dann als preußische Tugenden etablieren sollte", so Müller-Bahlke.

Der 58-Jährige ist im Übrigen heute Direktor der Franckeschen Stiftungen in Halle/Saale, deren Stadtteil Glaucha geworden ist. Bei aller möglichen Kritik am preußischen Bewusstsein hatten die Tugenden, so der Professor, aber ein Gutes: Sie waren Garant für den späteren wirtschaftlichen Aufstieg im 19.Jahrhundert. "Zeitmanagement, Fleiß und Disziplin entscheiden über den Erfolg", so Müller-Bahlke - und er musste es nicht aussprechen, damit jeder der 40Zuhörer wusste, dass er es auch auf die heutige Zeit gemünzt meinte.

Die nächsten Vorträge im Brandenburg Preußen-Museum gibt es am Mittwoch, 2.August, 18Uhr, mit Prof. Dr. Eef Overgaauw, Thema noch offen, sowie mit Anna Ogdowski, M.A., zum Thema "Hilfsbedürftige Rentner?! Altsein im Dt. Kaiserreich und der Weimarer Republik" am Mittwoch, 6.September, um 18Uhr.