Koch heiratet Kellnerin: Zielsicher ins Eheglück

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589541/

Denn Robert Hopfinger ist seit anderthalb Jahren auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenberg, und die ist dafür bekannt, ein großes Tamtam auf dem Markplatz zu veranstalten, wenn aus ihren Reihen jemand heiratet. Begünstigt durch die Urlaubszeit waren viele Feuerwehrkameraden dazu in schönster Ausgehuniform auf dem Marktplatz erschienen.

Durch ein Spalier von Feuerwehrmännern und -frauen strebten Robert und Olivia Hopfinger ihrer ersten großen Bewährungsprobe entgegen. Freunde des Paares hatten ein großes Herz auf ein weißes Bettlaken gemalt, das die Frischvermählten mit Nagelscheren ausschneiden mussten, um sich den Weg ins Eheglück zu bahnen. Anschließend musste das Paar beweisen, dass es auch andere Alltagssituation mit Teamgeist mühelos meistern kann. Den Löschangriff Nass hatten die Kameraden vorbereitet.

Während die Gattin den Schlauch hielt und damit auf Wasserflaschen zielte, durfte ihr Gatte die Handpumpe betätigen. Rauf und runter bewegte er den Pumpenhebel, sodass die schweißtreibende und herausfordernde Aufgabe schnell gelöst war. Nur eine einzige Flasche widersetzte sich dem Wasserstrahl hartnäckig. Olivia Hopfinger löste die Aufgabe pragmatisch und stieß die Flasche mit einem kräftigen Fußstoß um. Aufgabe gelöst.

Anschließend nahm das Paar die vielen Glückwünsche entgegen. Auch von offizieller Seite gab es die besten Segenswünsche für das gemeinsame Glück. Ordnungsamtsleiterin Undine Wunderlich gratulierte im Namen der Wasserstadt. Dem schlossen sich Stadtbrandmeister Dirk Stolpe und der Vorstand des Feuerwehrvereines selbstverständlich an, bevor auf die Eheleute angestoßen wurde.

Der eigentlich aus Malchow in Mecklenburg-Vorpommern stammende Robert Hopfinger arbeitet mittlerweile in seinem erlernten Beruf als Koch bei "Neustart" in Zootzen. In dem Fürstenberger Ortsteil wohnt das Paar zurzeit auch noch. Aber nicht mehr lange. Vor kurzem kaufte es sich ein Haus in Fürstenberg. Der Umzug steht für September an.

Kinder hat das Paar zwar noch keine, aber was noch nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden.