Ruhestand: Hennigsdorfer Kulturmanagerin verlässt das Rathaus

Hennigsdorf (rol) Wer erinnert sich noch an die Expo 2000? Monika Krzyzynski-Voigt auf jeden Fall. Denn durch die Weltausstellung in Hannover kam die Musikschulpädagogin aus Nordrhein-Westfalen nach Hennigsdorf. "17 Jahre, das ist die längste Zeit, die ich jemals im Leben in einer Arbeitsstelle zugebracht habe", sagte die 65-Jährige beim Abschied, zu dem sie am Freitag ins Stadtklubhaus eingeladen hatte.

Genau genommen waren es verschiedene Jobs, die sie bekleidet hat. Erst als Verantwortliche für die Expo-Außenstelle Hennigsdorf, dann als städtische Marketingbeauftragte und schließlich im Kulturamt tätig hat sie in diesen 17 Jahren das öffentliche Leben in der Stadt mit geprägt. In ihrer Verantwortung lag vor allem die Werbung für all die Feste und Veranstaltungen, die das kulturelle Leben der Stadt ausmachen.

"Dein freundliches Wesen wird uns fehlen", verabschiedete sich Musikschulrektor Ronny Heinrich mit einem Kompliment von seiner Kollegin. Mit mehreren Musikern setzte er noch eins obendrauf, indem er der scheidenden Mitarbeiterin ein Ständchen sang und spielte.

Trotz der schon erfolgten Verabschiedung wird Krzyzynski-Voigt (viele Kollegen nannten sie wegen des komplizierten Namens nur K-V) noch im Kulturamt bleiben. Dann wird Simone Schulz, die bereits im Rathaus arbeitet, als Nachfolgerin in ihre Fußstapfen treten. Allein muss sie sich übrigens nicht an den Ruhestand gewöhnen. Ihr Ehemann Udo hat am Mittwoch seinen letzten Arbeitstag.