Kunstrasen verhindert besseres Ergebnis

Strausberg / Berlin (MOZ) Fußball-Oberligist FC Strausberg hat ein Testspiel beim Berlin-Ligisten SV Sparta Lichtenberg mit 2:3 verloren. Schon zur Halbzeit hatten die Berliner mit 3:0 in Front gelegen. Sanid Sejdic (13.), Larry Ndjock (31.) und Oliver Simmerl (41.) brachten Sparta in Führung. "Sieht sicherlich deutlich aus, war es aber nicht. Wir hatten gut angefangen und zum Beispiel durch Wael Karim sowie Felix Angerhöfer, der nur den Pfosten traf, gute Chancen. Es hat sich allerdings wieder einmal gezeigt, dass wir auf Kunstrasen einfach nicht so gut spielen", sagte Trainer Christof Reimann. Er konnte sich noch über zwei Tore seiner Mannschaft freuen. Martin Kemter traf zweimal.