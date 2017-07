Strandbäder und Geheimtipps zum Abtauchen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (MOZ) In dieser Woche beginnt die schönste Zeit des Jahres: die Ferien. Ein Pfund, mit dem die Region wuchern kann, sind viele Badestellen mit ausgezeichneter Wasserqualität. Die MOZ wird einige in de kommenden Wochen vorstellen. "Badespaß im Seenland" lautet der Titel der Serie.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589547/

Das Thema Badeseen hat für die Tourismusexperten der Region inzwischen eine besondere Bedeutung bekommen. Das war nicht immer so. "Wir haben es lange unterschätzt", gibt Ellen Rußig, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Seenland Oder-Spree offen zu. Der Grund: Für den Brandenburger, der in einem der gewässerreichsten Bundesländer Deutschlands zu Hause ist, sei der Sprung ins kühle Nass eines Badesees eine Selbstverständlichkeit. Bei Gästen aus anderen Bundesländern sehe das anders aus. Viele würden sich Freibäder als geflieste Becken vorstellen, seien dann aber vom Erlebnis der naturbelassenen Badestellen begeistert.

"Daher stehen unsere Badeseen heute im Vordergrund der Vermarktung", sagt Ellen Rußig. Für jeden Geschmack sei etwas dabei: Vom erschlossenen Strandbad mit Parkplätzen und Infrastruktur wie Imbiss, Spielplatz, Umkleidekabinen und Toiletten bis zum versteckten Geheimtipp für diejenigen, die es gern ruhig haben. "Alle Seen bieten gemütliche Plätze zum Verweilen, Entspannen und Innehalten", sagt auch Sandra Ziesig, die Marketingleiterin des Tourismusverbandes. Ihr Herz schlägt für den Scharmützelsee, an dem sie aufgewachsen ist und der schon Theodor Fontane 1881 so begeisterte, dass er ihn "Märkisches Meer" taufte.

Einen kleinen Überblick über dias Badeangebot der Region gibt die Märkischen Oderzeitung in den kommenden Wochen. Bis zum Ende der Ferien werden 27 Badestellen vorgestellt, vom Dämeritzsee am Berliner Rand bis zum Lagower See jenseits der Oder, vom Großen Krebssee im Norden bis zum Schwansee im Süden. Den Auftakt macht der Scharmützelsee in der Dienstagsausgabe. Die meisten der vorgestellten Seen werden von den örtlichen Gesundheitsämtern regelmäßig überwacht und beprobt. Zum Zeitpunkt der letzten Untersuchung waren die mikrobiologischen und physikalischen Werte ohne Beanstandung.

Weitere Informationen zu Badestellen und Gewässerqualität unter www.seenland-oderspree.de sowie www.badestellen.brandenburg.de.