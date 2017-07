Saarower siegen auf Rügen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/Binz (MOZ) Die Fußballer der Region bestreiten am Mittwoch weitere Testspiele in Vorbereitung der neuen Saison. So kommt es um 19Uhr zum Duell zwischen Regionalligist FSV Union Fürstenwalde und Oberligist Victoria Seelow. Zur selben Zeit empfängt der Storkower SC aus der Landesklasse Ost den Süd-Landesligisten Blau-Weiß Briesen, die jeweils ihr erstes Testspiel absolvieren, auf dem Sportplatz in Alt Stahnsdorf.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589548/

Ein erstes Erfolgserlebnis konnte bereits der SV Woltersdorf verbuchen. Die Mannschaft aus der Landesklasse Ost gewann ein Blitzturnier bei Nord-Landesligist Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf vor dem Gastgeber und Ostbrandenburgligist SG Rot-Weiß Neuenhagen.

Mit einem Sieg ist auch Preußen Bad Saarow in die Vorbereitung auf die Landesklasse Ost gestartet. Während eines dreitägigen Trainingslagers in Prora auf der Insel Rügen gewannen sie am Sonnabend ein Testspiel in Binz gegen Blau-Weiss Baabe aus der Landesliga Ost Mecklenburg-Vorpommerns 4:3 (2:1).

Nach dem 0:1-Rückstand trafen für die Saarow Christian Dobberack und Nick Christophel zur Pausenführung. Tom Herrmann und Niklas Rottenberg erhöhten auf 4:1, ehe es in den letzten sechs Minuten noch zwei Gegentore gab.

"Das Trainingslager war ein super Einstieg in die Saison. Alle haben sich wieder zusammengefunden", sagt Saarows Trainer Oliver Maaß. Neben dem Testspiel gehörten Strandläufe und eine längere Einheit auf einem Kunstrasenplatz in Binz zum Programm. Am Sonnabend, 16 Uhr, erwarten die Saarower auf dem heimischen Sportplatz den Süd-Landesligisten FSV Dynamo Eisenhüttenstadt zum nächsten Test.