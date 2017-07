Leichtathleten beenden erstes Halbjahr am Tiefen See

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Mächtig was los war am Strand des Tiefen Sees bei Beeskow. Dort feierten die Leichtathleten aus der Kreisstadt ihr traditionelles Sommerfest, bevor es zu den letzten Wettkämpfen sowie nach einem ereignisreichen und erfolgreichen ersten Halbjahr in die wohlverdiente Sommerpause für Sportler und Trainer des Vereins Leichtathletik in Beeskow ging.

Das Wetter zeigte sich beim Sommerfest von seiner besten Seite, so dass einer gemeinsamen Fahrt mit dem Fahrrad zum Tiefen See und einem Picknick am Strand überhaupt nichts im Wege stand. Nach einer Stärkung am Büfett, das von den Eltern der Sportlerinnen und Sportler gefüllt wurde, folgten lustige Sportspiele an denen Kinder und Eltern gleichermaßen mit viel Freude teilnahmen.

Auf dem Programm standen neben vielen Ballspielen in kleinen Gruppen und dem Bauen von Sandburgen auch mehrere Wettbewerbe wie Geschicklichkeitsaufgaben, Sackhüpfen und ein Staffelwettbewerb - frei nach dem altbekannten Eierlaufen. Doch nutzten die Leichtathleten dazu prall gefüllte Wasserbomben. Diese über den sandigen Parcours zu jonglieren, hat schon einiges an Geschick erfordert. Klar, dass dabei so manche Wasserbombe natürlich auch mal vom Löffel fiel und zerplatzte. Die, die ganz geblieben waren, nutzten die Kinder anschließend für eine Wasserbombenschlacht, die teilweise für nasse Kleidung sorgte.

"Mit Ballspielen und Baden unter Beobachtung eines Rettungsschwimmers verging der Nachmittag wie im Flug. Eine Kugel Eis für jedes Kind rundete die Sache ab", erklärt Nadine Rintisch, Vorstandsmitglied des Vereins. Am Ende waren sich auch in diesem Jahr große und kleine Teilnehmer einig: "Das war ein schöner Nachmittag."

Nun folgt eine verdiente Sommerpause für Übungsleiter und Kinder. Am 28. August geht es wieder mit dem Training los - zunächst für die Sportlerinnen und Sportler der Altersklassen U10 bis U18. Denn bereits am 8.September steht mit dem dritten Vergleichswettkampf der Vereine SC Frankfurt, Leichtathletik in Beeskow und BSG Stahl Eisenhüttenstadt der nächste Wettkampf an, für den dann wieder gezielt trainiert wird. Das Training der Bambini - Kinder der Jahrgänge 2010 und jünger -, zu denen im Moment mehr als 20Kinder gehören, startet wieder am 4. September.