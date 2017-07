Vorjahressieger gewinnt Schlaubetal-Triathlon

artikel-ansicht/dg/0/

Insgesamt 147 Aktive starteten am Sonntag beim 20. Schlaubetal- Triathlon und 18. Mountainbike- Triathlon in und um Müllrose. Der Gastgeberverein MSV Tripoint Frankfurt bot wieder zwei unterschiedliche Wettbewerbe an, um gestandenen Athleten, aber auch Triathlonanfängern, Vergleichsmöglichkeiten zu bieten.

Aufgrund mehrerer parallel stattfindenden Veranstaltungen starteten im Hauptwettkampf über 1500 Meter Schwimmen, 37,4 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen diesmal nur 62 Teilnehmer. Neben dem Platz in der Gesamtwertung ging es für viele Aktive auch um die begehrten Punkte für die Brandenburger Rangliste in den einzelnen Altersklassen.

Pünktlich schickte der Starter das Feld auf den Dreieckskurs in den Müllroser See. Aufgrund der hohen Wassertemperaturen durfte der vor Kälte schützende Neoprenanzug nicht getragen werden. Für alle galt es den eigenen Rhythmus zu finden und sich eine gute Ausgangsposition für die anschließenden Disziplinen zu sichern.

Die zwölf teilnehmenden Frankfurter konnten bereits hier deutliche Akzente setzen. Als Erster lief Jan Schulz nach 22:16 Minuten in den Wechselgarten, aber auch Goetz Lipinsky (Fünfter mit 24:24 min), Claudia Lipinsky (gleiche Zeit) und Mario Mille (8. mit 24:38 min) wechselten im Vorderfeld auf das Rad. Mit dem Dreifachsieger in Müllrose, Dr. Olaf Ueberschär aus Leipzig, und den Berlinern Frank Rutkowski (7.) und Lars Köhler (2.) sortierten sich weitere Favoriten vorn ein. Nur als 18. aus dem Wasser stieg der Eisenhüttenstädter Tripointler Thomas Gogolin. "Schwimmen ohne Neoprenanzug liegt mir als schlechterer Schwimmer nicht so. Dazu habe ich fast kein Schwimmtraining gemacht. Im Wasser hatte ich bis zur ersten Boje Probleme, den Rhythmus zu finden, kam dann aber gut voran. Wo ich lag, konnte ich nicht einschätzen. Dazu war ich die ganze Zeit alleine unterwegs, hatte also keinen Wasserschatten. Am Land angekommen staunte ich über die gute Zwischenzeit und nur dreieinhalb Minuten Rückstand zu Goetz Lipinsky, die mir zugerufen wurden", erzählt Gogolin. Die exakt 37,4 Kilometer lange Radstrecke über Schernsdorf, Fünfeichen, Bremsdorf, Grunow und Mixdorf durch das Schlaubetal gibt der Veranstaltung ihren Namen, ist landschaftlich sehr schön, aber durch ihren profilierten Charakter auch sehr selektiv. Hier fühlte sich Thomas Gogolin in seinem Element. Der diesjährige Dritte der Duathlon-Europameisterschaften in seiner Altersklasse mit der besten Radzeit (55:49 min) in die Spitzenposition. "Vor Grunow konnte ich dann Goetz überholen und zwischen Grunow und Mixdorf überholte ich die letzten drei vor mir liegenden Triathleten und ging in Führung." Knapp eine Minute betrug sein Vorsprung auf Olaf Ueberschär. Es folgten Frank Rutkowski, Lars Köhler und Goetz Lipinsky mit geringen Abständen. Ganz stark fuhr auch Claudia Lipinsky, mit 1:07:25 Stunden erreichte sie die 22. beste Zeit des gesamten Feldes und hatte beim Wechsel bereits über elf Minuten Vorsprung auf die zweite Frau Kerstin Tilgner aus Hennigsdorf.

Die Laufrunde um den Müllroser See musste die Entscheidung bringen. Erwartungsgemäß reichte der knappe Vorsprung von Thomas Gogolin nicht. Obwohl er mit 36:11 Minuten die zweitbeste Laufzeit anbot, musste er nach dem dritten Kilometer den laufstarken Leiter der Fachgruppe Biomechanik an der DHfK Leipzig Dr. Ueberschär (33:46 min) passieren lassen. Nach 1:58:09 Stunden überquerte Ueberschär als Gesamtsieger die Ziellinie am Oststrand des Müllroser Sees. Als Zweiter unterbot Thomas Gogolin in 1:59:42 Stunden ebenfalls die Zweistundengrenze.

Auch Goetz Lipinsky konnte sich wieder auf seine läuferischen Fähigkeiten verlassen und überholte mit der drittbesten Laufzeit (37:23 min.) noch beide Berliner Konkurrenten und finishte so auf Platz drei der Gesamtwertung. Gewarnt vom unglücklichem Rennverlauf in Neuruppin drei Wochen zuvor, als Claudia Lipinsky 200 Meter vor dem Ziel noch abgefangen wurde, lief sie diesmal trotz beruhigendem Vorsprung so schnell sie konnte und mit 49:55 min auch eine respektable Zeit. Nach 2:21:45 Stunden sicherte sich die 34-Jährige sich den Gesamtsieg vor Kerstin Tilgner und Gabi Gramsch vom SCC Berlin. Mit David Schulz (11. Platz), Mario Mille (13.) und Jan Schulz (16.) erreichten weitere Aktive des Gastgebervereins Platzierungen im Vorderfeld. Felix Schulz (TV Fürstenwalde/1. AK1) wurde Gesamtsiebter in 2:09:26 Stunden, sein Vereinskamerad Frank Riegel Zehnter (1. Sen4/2:13:11 h).