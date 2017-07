Versorgung aus elf Brunnen

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) "Wann kommt man schon mal ins Wasserwerk", sagte Harro Lehmann am Sonnabendnachmittag, als er im Hauptgebäude des Bad Freienwalder Wasserwerkes stand und den Ausführungen von Uwe Wodrich vom Trink- und Abwasserverband Oderbruch-Barnim (Tavob) lauschte. Der Verband hatte anlässlich seinen 25-jährigen Bestehens zum Tag der offenen Tür ins Wasserwerk eingeladen. "Wir wollen keine große Feier, sondern eher zeigen, was unsere Aufgabe ist - nämlich die Wasserver- und entsorgung", so Tavob-Geschäftsführer Johannes Schwanz.