EU-Fraktionschefs fordern Maßnahmen gegen Justizreform in Polen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589554/

Angesichts der jüngsten Justizreform in Polen sehen EU-Parlamentarier die Demokratie in dem ostmitteleuropäischen Land in höchster Gefahr. Sollten die entsprechenden Gesetze in Kraft treten, müsse dies Konsequenzen haben, denn sie seien mit den EU-Verträgen und der Mitgliedschaft nicht vereinbar, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben der Vorsitzenden der wichtigsten Fraktionen an EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani vom Montag. Die EU-Kommission verurteilte am Montag Drohungen gegen eine polnische Journalistin.

Polens Parlament, in dem die konservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) von Jaroslaw Kaczynski die absolute Mehrheit hat, hatte am Mittwoch eine Reform des Landesrichterrats gebilligt, eines Verfassungsorgans zur Wahrung der Unabhängigkeit der Justiz. Kritiker sehen darin den Versuch der Regierung, Einfluss auf die Richterwahl zu nehmen. Ein weiterer Gesetzentwurf soll auch das Oberste Gericht Polens unter Kontrolle bringen.

"Dies ist nicht nur eine Verletzung der polnischen Verfassung, sondern auch fundamentaler Prinzipien der EU-Verträge", heißt es in dem von Manfred Weber (EVP), Gianni Pittella (Sozialisten), Guy Verhofstadt (Liberale), Gabi Zimmer (Linke), Philippe Lamberts und Ska Keller (beide Grüne) unterzeichneten Brief. Da der Oberste Gerichtshof die Instanz sei, die die Gültigkeit von Wahlen feststelle, könnten auch freie Wahlen in Polen nicht mehr garantiert werden.

Wegen des Vorgehens der PiS-Regierung gegen die Justiz hat die EU-Kommission vor anderthalb Jahren ein Rechtsstaatsverfahren gegen Polen eingeleitet. Bisher blieb es aber ohne Konsequenzen.

Eine polnische Journalistin sieht sich wegen einer kritischen Frage laut Medienberichten massiven Drohungen ausgesetzt. "Wir haben diese inakzeptablen Drohungen gegen eine unserer Kolleginen in diesem Pressesaal gesehen, und ich hoffe, dass dies ein einmaliger Fall war", sagte Kommissionssprecher Margaritis Schinas am Montag.

Die Reporterin Dorota Bawolek vom privaten TV-Sender Polsat hatte am Donnerstag während des täglichen Pressebriefings in Brüssel gefragt, wie die EU-Kommission auf das polnische Vorgehen reagieren werde. Als Bawolek mit der Antwort nicht zufrieden war, legte sie nach und sagte mit Blick auf Großbritannien: "Sie reden lieber über ein Land, das die EU verlässt, als über ein Land, das Mitglied ist und ebenfalls austreten könnte, wenn Sie auf so etwas nicht reagieren."

Nach Medienberichten erhielt Bawolek seither Hunderte beleidigende Mails und Social-Media-Kommentare und sogar Morddrohungen. Wie die Internetseite Euractiv berichtete, wurde sie auch im polnischen Staatsfernsehen TVP verunglimpft. Bawolek selber war am Montag zu keiner Stellungnahme zu erreichen.