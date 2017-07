Egon Wiedmer soll ins Ehrenbuch

artikel-ansicht/dg/0/

Lindendorf/Sachsendorf (MOZ) Er sei das "Faktotum des Sachsendorfer Fußballs" gewesen und verdiene es unbedingt, von der Gemeinde geehrt zu werden. So begründete Gemeindevertreter Christian Gehlsen in der jüngsten Beratung der Lindendorfer Abgeordneten seinen Antrag, den kürzlich verstorbenen Egon Wiedmer durch den Eintrag ins Ehrenbuch der Gemeinde zu würdigen. Selbiges habe auch der Sportverein Blau-Weiß Sachsendorf beantragt, erklärte Bürgermeister Helmut Franz. Egon Wiedmer gehörte zu den Gründern des Sportvereins Traktor, des Vorläufers von Blau-Weiß Sachsendorf. Er war lange selbst als Spieler aktiv und trainierte und betreute später den Fußball-Nachwuchs des Vereins. Darüber hinaus hat sich der Sachsendorfer über viele Jahre auch logistisch um die Spieler und ihre Gäste gekümmert, hat den Rasen auf dem Sportplatz gemäht, in der Spielpause Bockwurst verkauft und sich um die Vereinsräume im Sachsendorfer Bürgerhaus gekümmert. Auch als Gemeindearbeiter hat Egon Wiedmer mehr getan als seinen Job, wissen die Sachsendorfer.