Im Innern tosen die Elemente

Eberswalde (MOZ) Nein, als Künstlerin sieht sich Elena Voigt nicht. "Ich bin Hausfrau", sagt die 52-Jährige. Die Malerei ist für sie ein Hobby, aber auch Therapie. "Ohne Bilder ist es schwer", sagt die gebürtige Ukrainerin, die 1990 nach Deutschland gekommen ist und seit zwei Jahren in Eberswalde lebt.

Die Malerei gibt Elena Voigt Halt. "Da schaltet man ab", sagt sie. Manchmal ist sie in einer Stunde mit einem Bild fertig, manchmal erst nach einer Woche.

Nun füllen ihre Arbeiten bis zum 25. August den Flur im ersten Stock des Rathauses. Fünf Bilder sind extra für die Ausstellung entstanden - es ist Elena Voigts erste. "Ich freue mich, hier habe ich Feedback", sagt sie am Montag zur Eröffnung. "Ich war mir nie sicher: Sind die Bilder gut, sind sie schlecht?"

Dass die Arbeiten ihren Weg ins Rathaus gefunden haben, ist Kerstin Neidhardt-Mock vom Kulturamt zu verdanken. "Jemand hat mir die Bilder auf einem Smartphone gezeigt", sagt sie. Sie haben ihr derart gefallen, dass sie ein Treffen mit Elena Voigt ausgemacht hat. Nun, einige Monate später, hängen die großformatigen, farbintensiven Werke im Rathaus. Seit knapp zehn Jahren dient es regelmäßig als Ausstellungsraum. Im Unterschied zur Kleinen Galerie der Stadt bleiben die Flure den Hobbymalern vorbehalten - Freizeitkünstlern wie Elena Voigt.

Vor nicht allzu langer Zeit hat sie noch sehr viel naturalistischer gemalt. "Jeder fängt so an", sagt sie rückblickend. Doch nun ist Elena Voigt bei einer abstrakten Bildsprache angekommen. "Das ist meine Richtung", ist sie sich sicher. Auf diesen Weg hat sie auch die Freundschaft zu Holger Pompoes gebracht, einem Bernauer Hobbymaler, der im vergangenen Jahr gestorben ist. "Ich habe sehr viel von ihm aufgenommen", sagt Elena Voigt.

Die Arbeit an einem Bild beginnt sie jedes Mal ohne konkrete Vorplanung. Nur die Farben stehen ungefähr fest. "Ich weiß niemals, was dabei herauskommen wird", sagt sie. "Das kommt immer aus meinem Inneren." Dort scheinen Tumult und Seelenruhe nahe beieinander zu liegen. Auf den Arbeiten findet sich beides als elementarer Aufruhr wieder: Weiße Flächen wie vereiste Seen brechen auf und geben den Blick frei auf dunkle Abgründe. Schneestürme und Frostblumen wirbeln durcheinander; eine blaue Gischt flutet auf den Betrachter zu.

Dazwischen lassen sich schemenhaft Figuren ausmachen: Ist das nicht der Schatten einer Eule, die Silhouette einer Möwe, der Umriss eines Bootes? Elena Voigt legt sich bewusst nicht fest: Im Rathausflur fehlen die Namen ihrer Werke. "Ich denke, jeder kann selbst entscheiden, was man sieht", sagt sie.