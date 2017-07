Übersicht über Entnahmestellen für Löschwasser

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) Welcher Handlungsbedarf besteht an den Löschwasser-Entnahmestellen im Amtsbereich? Die Frage versuche die Amtsverwaltung Neuhardenberg derzeit zu beantworten. "Die Erfassung zum Zustand und Rekonstruktionsbedarf der Entnahmestellen wird derzeit aktualisiert", erklärte Amtsdirektorin Grit Brinkmann in der jüngsten Beratung des Amtsausschusses. Zu inspizieren seien zwischen 50 und 100 Saugstellen, Flachspiegelbrunnen sowie Unterflurhydranten in jeder der drei Amtsgemeinden, machte die Verwaltungschefin den Aufwand deutlich.