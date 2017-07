Kochklub spendet

artikel-ansicht/dg/0/

Rehfelde (MOZ) Die Feuerwehrmänner Robert Kerber und Leon Buchtzik haben am vergangenen Sonnabend viele Kinder mit dem Löschgruppenfahrzeug durch den Rehfelder Ortsteil Herrensee gefahren und so für ihre Jugendfeuerwehr geworben. Währenddessen haben viele - bis 14 Uhr waren es schon 300 - Gäste den Garten von Sven Gawenda in der Marienbergstraße besucht. Diesmal war er Gastgeber des Nachbarschaftsgartengrillfestes "Rauchzeichen" des Kochclubs Rehfelde-Herrensee, der acht Krustenbraten und acht Rollbraten grillte. Es war das dritte seiner Art, und auch schon zum dritten Mal ging der Erlös an den Strausberger Verein Leben mit Handicap. Von den sieben Mitgliedern des reinen Männerkochclubs sind zwei Mitglied in diesem Verein und können so gleich darüber wachen, dass ihre Spende - immer so zwischen 600 und 700 Euro - zielführend verwendet wird. "Für uns ist es eine Hilfe aus der Region für die Region", freut sich Anja Frohloff. Der Kochclub Rehfelde-Herrensee hat sich 2013 aus einer privaten Initiative gegründet. Einmal im Quartal veranstaltet er einen thematischen Kochtag, der Ort geht immer reihum. Bei der Feuerwehr bedankt sich der Club, indem er deren Lichterfest kulinarisch unterstützt.