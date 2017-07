Ring mit Perspektive

artikel-ansicht/dg/0/

Klettwitz (MOZ) Die gute Nachricht zuerst: Der Lausitzring, Brandenburgs Motorsport-Mekka, einst für mehr als 150 Millionen Euro in den märkischen Sand gesetzt, wird nicht dicht gemacht. Der Verkauf des rund 500 Hektar großen Areals an die Sachverständigenorganisation DEKRA gibt der Anlage im Süden des Landes eine Perspektive. Denn damit sah es zuletzt gar nicht mehr so gut aus, weil den Betreibern, ein Familien-Unternehmen aus Bayern, schlichtweg die Millionen fehlten, um den Ring zukunftstauglich zu machen.