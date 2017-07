Erfolge für Barnimer CDU

17.07.2017 06:50

Thema

Carport voller Möbel und Holz brennt ab

Eberswalde (MOZ) Ein Augenblick sträflichen Leichtsinns genügte: Am Sonnabend gegen 14 Uhr ist an der Straße Zum Samithsee ein Carport in Flammen aufgegangen. Nach... mehr