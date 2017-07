Mann verweigert verletztem Radler Erste Hilfe

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Die Polizei sucht einen Autofahrer, der einen Radfahrer verletzt am Unfallort zurückgelassen hat. Der Radler musste am 9. Juli an der Lanker Straße/Ecke Prenzlauer Chaussee stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit einem Auto zu verhindern. Dadurch stürzte der Mann und verletzte sich. Der Autofahrer stieg den Angaben zufolge aus und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Radfahrers. Als der Verletzte um erste Hilfe bat, verließ der Autofahrer die Unfallstelle.