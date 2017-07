Auto knallt gegen Autohaus-Zaun

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Gegen den Zaun eines Autohauses an der Straße Grünen Anger in Schwedt geknallt ist am Montag ein Pkw. Der Fahrer verletzte sich dabei, wurde von Rettungskräften am Unfallort behandelt und danach ins Krankenhaus transportiert. Der Zaun wurde stark beschädigt. Schadensumme laut vorläufiger Polizeischätzung: 4000 Euro. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt und war nicht mehr fahrfähig. Geschätzter Schaden: 6000 Euro.Der Fahrer des Unfallfahrzeuges soll angeblich von einem Hupsignal an der Kreuzung Vierradener Chaussee verunsichert losgefahren und statt nach links abzubiegen geradeaus über die Kreuzung gerollt sein. Dann geriet er von der Fahrbahn ab und knallte gegen den Zaun des Autohauses.