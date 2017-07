Warnung: Gewalttäter flüchtet aus Klinik

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (dpa) Die Brandenburger Polizei fahndet nach einem Gewalttäter, der am Montag aus dem Maßregelvollzug in Brandenburg/Havel geflüchtet ist. Der 26-Jährige sei am Morgen seinem Bewacher auf dem Klinikgelände entkommen und weggelaufen, berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Nach Angaben der Polizeidirektion West war der 26-Jährige unter anderem wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten und soll Kontakte in den Raum Cottbus haben.