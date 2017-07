Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 17.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589578/

Ohne Führerschein und angetrunken war ein 24-jähriger russische Kraftfahrer am Sonntag gegen 9.20 Uhr in der Karl-Marx-Straße unterwegs. Beamte der Bundespolizei hatten ihn in einem polnischen BMW kontrolliert. Sie riefen zuständigkeitshalber die Landespolizei hinzu. Bei der weiteren Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 1,56 Promille festgestellt. Zudem wurde ermittelt, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Es erfolgte eine Blutprobe. Gegen den Fahrer werden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem am Gronenfelder Weg in Richtung Eichenweg. Am Dienstag wird dann auf der Heinrich-Heine-Straße in Richtung Mozartstraße geblitzt.

Blitzer