Polizeibericht Bernau vom 17.07.2017

Werneuchen. Eine Schwerverletzte, vier Leichtverletzte und etwa 6000 Euro Sachschaden sind nach einem Auffahrunfall zu beklagen, zu dem es am Sonnabend gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 158 in Werneuchen gekommen ist. Der 55 Jahre alte Fahrer eines Mitsubishis hatte übersehen, dass der Verkehr in Richtung Berlin ins Stocken geraten war. Sein Wagen krachte demzufolge auf einen Peugeot, der wiederum gegen einen Audi geschoben wurde. Eine Beifahrerin aus dem Audi musste in ein Berliner Krankenhaus gebracht werden, alle drei Fahrer und eine weitere Beifahrerin kamen mit leichteren Blessuren davon. Die Straße war länger als eine Stunde für den Verkehr gesperrt.

Beim Abbiegen Motorrad erfasst

Eiche. Eine 17 Jahre alte Motorradfahrerin liegt seit Freitagnachmittag mit schweren Verletzungen in einem Berliner Krankenhaus. Ihre Maschine war von einem Mazda erfasst worden, als dessen 74 Jahre alter Fahrer von der Ahrensfelder Chaussee in die Mehrower Straße abbiegen wollte. Der Zusammenstoß hat sich gegen 14.45 Uhr zugetragen. Während der Unfallaufnahme war die L 339 für den Verkehr gesperrt.

Promillefahrergestoppt

Bernau. Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Sonntagmorgen in Bernau aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten war der Mann wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Sie hatten daraufhin den VW Golf in der Niederbarnimallee gestoppt. Eine erste Alkoholmessung ergab bei dem 34-Jährigen einen Wert von 2,24 Promille. Seinen Führerschein war der Fahrer sofort los.

Berlin. Die Rennbahnstraße ist in Berlin-Pankow in Fahrtrichtung Weißensee zwischen der Roelckestraße und der Berliner Allee (Bundesstraße 2) für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Grund für die Maßnahme sind Gleisbauarbeiten. Es besteht Staugefahr. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich noch bis einschließlich kommenden Freitag, 21. Juli, andauern.

Verkehrstipp

