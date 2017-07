Polizeibericht Strausberg vom 17.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589582/

Herzfelde. Einen betrunkenen Mann hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen in die Ausnüchterungszelle stecken müssen. Die Beamten waren gegen 4.35 Uhr in die Herzfelder Hauptstraße gerufen worden, wo sich ein Gruppe junger Männer lautstark stritt. Der 26-Jährige griff plötzlich die uniformierten Streitschlichter an und wurde festgesetzt.

Vermisster Manntot aufgefunden

Neuenhagen. Die vorige Woche öffentlich gemachte Fahndung nach dem 79-jährigen Walter H. aus Neuenhagen ist eingestellt. Wie die Polizei am Sonntag auf Nachfrage bestätigte, ist der seit dem 6. Juli Vermisste tot aufgefunden worden.