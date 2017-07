Polizeibericht Schwedt vom 17.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589583/

Templin. Wegen eines Gas-Alarms ist ein Asylbewerberheim in Templin evakuiert worden. Freitagnacht gegen 21 Uhr war aus einem im Außenbereich stehenden 5000 Liter fassenden Tank an einem Ventil aus bisher ungeklärter Ursache Gas ausgetreten. Die Bewohner seien anderweitig untergebracht worden, keine Personen seien zu Schaden gekommen, so ein Polizeisprecher. Beschädigungen am Tank konnten nicht festgestellt werden. Weil auch die Schutzkappe des Ventils keine Beschädigungen aufwies, geht die Polizei derzeit von einem technischen Defekt aus. Mehrere Feuerwehren waren in der Nacht im Einsatz.

Mit 3,80 Promilleauf dem Fahrrad

Angermünde/Schwedt. Zwei betrunkene Radfahrer hat die Polizei am Wochenende in Schwedt und Angermünden aus dem Verkehr gezogen. Bei einem der beiden, gegen die Strafverfahren eingeleitet wurden, ergab ein erster Alkoholtest einen Wert von 3,80 Promille.

Blumenkübel in See geworfen

Prenzlau. Einen an der Uckerpromenade in Prenzlau abgestellten Blumenkübel haben Randalierer in den See geworfen. Pflanzen und Erde hatten sie aus dem Kübel entfernt. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 03984 350 zu melden.

Gelbe Tonnenangezündet

Templin. Unbekannte haben in der Dargendorfer Straße in Templin in vier gelben Tonnen Feuer gelegt. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden oder erstickten von selbst, weil die Deckel der Mülltonnen nach dem Zündeln geschlossen worden waren. Eine Tonne wurde durch das Feuer beschädigt.

Nummernschildgestohlen

Schwedt. Das hintere Nummerschild eines Autos ist in der Nacht zum Sonnabend in Schwedt gestohlen worden. Der Wagen stand in der Herrmannstraße.