Polizeibericht Freienwalde vom 17.07.2017

Neulewin. Technische Kleingeräte und Schmuck haben Unbekannte aus einem Einfamilienhaus gestohlen. Die Tat wurde am Sonnabend entdeckt und hat sich bis zu zwei Wochen davor ereignet. Der Schaden wird auf mindestens 800 Euro geschätzt.

Auffahrunfall mit vier Verletzten

Werneuchen. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 158 sind am Sonnabend kurz vor 12 Uhr vier Personen verletzt worden. Ein 55-Jähriger in einem Mitsubishi hatteübersehen, dass der Verkehr in Richtung Berlin stockte. Er fuhr auf einen Peugeot auf, der gegen einen Audi geschoben wurde. Die B 158 war gut eine Stunde gesperrt.