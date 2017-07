Akuter Leerstand in Kleingärten

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589586/

Meterhoch wuchert das Unkraut. Darüber ragen die Äste eines Apfelbaums. Mittendrin verwahrlost eine schon vor vielen Jahren aufgegebene Laube. Noch lässt sich daran ahnen, wie viel Liebe der Besitzer einst in das kleine Idyll gesteckt hat, um Erdbeeren zu ernten oder Tomaten zu pflanzen. Wenige Meter weiter ist die nächste Laube längst platt. Nur eine Betonplatte verrät ihren früheren Standort. Daneben liegt ein angekohlter Holzhaufen.

Reinhard Voß hebt hilflos die Schultern. Der Vorsitzende des Gartenvereins "Wiesengrund" ist bekümmert über den Leerstand in der ältesten Anlage von Schwedt. 1937 gegründet, entstanden hier gleich hinter dem Kanal in den folgenden Jahrzehnten 168 idyllisch gelegene Parzellen. Heute sind davon nur noch 82 übrig. Der Rückgang hat deutliche Spuren der Verwilderung hinterlassen. Seitdem Voß 2014 den Vorsitz übernommen hat, wurden bereits 20 Gärten komplett beräumt und nicht mehr vergeben. "Das ist das Ergebnis einer politischen Entwicklung", sagt Eberhard Wolfart, Chef des Kreisverbands Uckermark der Gartenfreunde. "Viele Menschen sind in den 90er Jahren der Arbeit hinterhergezogen, keiner wusste, wie es weitergeht. So haben die Leute ihre Gärten einfach liegengelassen."

Wolfart schätzt den Leerstand im Verantwortungsbereich des Kreisverbands auf sechs Prozent. Insgesamt befinden sich in seiner Regie 4547 Gärten. Allein Schwedt hat 54 Gartenvereine. Doch auch in Angermünde und anderswo auf dem Lande gibt es verwilderte Grundstücke. Ganz anders in Großstädten: In Berlin warten junge Familien auf langen Listen auf eine Oase im Grünen. In Schwedt werden komplett eingerichtete und gepflegte Anlagen für einen Euro vergeben.

Eine Mitschuld trägt die demografische Entwicklung. Die Uckermark altert. Doch gerade die Generation 60 plus macht nach Auskunft des Kreisverbands den Großteil der Kleingartenpächter aus. Wer aus gesundheitlichen Gründen plötzlich nicht mehr die viele Arbeit schafft, muss die Blumenidylle schweren Herzens verlassen. Doch in vielen Fällen gibt es keine Nachpächter. "Die Nachfrage ist zu gering", beklagt Eberhard Wolfart. Und so müssen die Pächter eigentlich ihr Grundstück komplett beräumen. Aber die Verantwortung über dieses Stück Land lässt oft zu wünschen übrig. Zehn Jahre Leerstand und länger sind keine Seltenheit. Also muss der Kreisverband als Verpächter mit Mahnungen, Zwangsandrohungen und Klagen den verschwundenen Gartenfreunden nachlaufen. 25 Beräumungen pro Jahr fallen im Kreisgebiet an. Auf den Kosten bleiben die Vereine in vielen Fällen sitzen. Auf rund 5000 Euro schätzt Eberhard Wolfart den Aufwand pro Parzelle.

Und dabei fassen viele freiwillige in ihrer Freizeit schon selbst mit an, reißen massive Wände mit dem Vorschlaghammer ein, füllen Schuttcontainer, sortieren Holz und bringen Sperrmüll weg. Allerdings geht das weit über die Kraft des Einzelnen hinaus. Sieben Container hat Reinhard Voß im vergangenen Winter mit eigener Hand beladen. Hilfe bekommt er von wohlmeinenden Firmen, die einen Bagger schicken oder eben kostenlos einen Schuttbehälter hinstellen.

Voß beklagt das fehlende Interesse der jungen Leute. "Die frühere Solidarität, die gemeinsame Arbeit, die Einsatzbereitschaft sind einfach nicht mehr da." Und so lässt er jetzt ein komplettes Flurstück leer räumen, um es dem Eigentümer dann zurückzugeben. Denn der hat ein gesetzlich verankertes Recht darauf, wenn die Nutzung nicht mehr gegeben ist. Damit schwindet die Fläche von Kulturgärten in der gesamten Uckermark. Gerade hat der Landesverband der Gartenfreunde auf diesen Umstand in einem Brief an alle Bürgermeister in Brandenburg aufmerksam gemacht. Mit den Gärten geht ein Stück regionaler Erzeugung zugrunde, ebenso der Erholungswert. Bienen finden weniger Blüten, die Vielfalt der Pflanzen sinkt.

"Wir müssen zielgerichtet eine Verknappung herbeiführen, um den Leerstand zu beseitigen und die Nachfrage zu gestalten", sagt Eberhard Wolfart. "Wir brauchen dafür Geld, tatkräftige Hilfe und auch die Unterstützung der Politik." Der Verbandsvorsitzende spricht von Fördermöglichkeiten für den Rückbau. Außerdem müssten die Städte eine Obergrenze festlegen oder Prioritäten, an welchen Stellen wie viele Gärten dauerhaft bleiben sollen. Ein solches Konzept fehlt nicht nur in Schwedt. Stattdessen schielen Kommunen auf günstig gelegene Anlagen, um sie zu Wohngebieten zu machen. Aber dort ist für Erdbeeren, Kartoffeln oder Tomaten meist kein Platz mehr.