258 Sportler beim Volkstriathlon

Ketzin/Havel (MOZ) Das hatten die Veranstalter in ihren kühnsten Träumen nicht erwartet: 207 Triathleten und dazu weitere 51 in den Staffeln starteten am vergangenen Sonntag beim 1. Ketziner Fischerman zum Schwimmen über 600 Meter, dem Radfahren über 20 Kilometer durch die Stadt und die Ortsteile und zum abschließenden 5 km-Lauf durch die Ketziner Altstadt. Dabei auch Ann-Kristin Voigt (14) in der Staffel als jüngste Teilnehmerin und als ältester Teilnehmer Klaus Käding (Jahrgang 1941).

Alle wurden gleichermaßen von weit über 1 000 Sportfreunden im Ketziner Strandbad angefeuert. Der Ketziner Burkhard Severon hatte vor fast genau einem Jahr die Idee zu diesem sportlichen Großereignis, fand bei der Stadtverwaltung sofort Unterstützung und gewährleistete schließlich gemeinsam mit dem Ketziner Sportstudio eine allseits perfekte Organisation. "Wenige Wochen nach der ersten Information waren die limitierten 200 Startplätze vergeben, mehr als 500 hätten wir gebraucht", sagte er am Rande der Veranstaltung. Aber die wären organisatorisch nicht zu bewältigen gewesen. Und die Ketziner Mädchenband ETEA von der Musik- und Kunstschule Havelland heizte musikalisch ein, wenn Ketzins bewährter Moderator Udo Feist kurzzeitig mal keine Informationen für die Teilnehmer zu verkünden hatte. Die waren aus allen Ecken der Bundesrepublik angereist, so auch Martina Jahn aus Hannover. Sie sprühte nach dem Zieleinlauf regelrecht vor Begeisterung. "Die Veranstaltung ist optimal organisiert, die Strecken sind interessant und dann die einzigartige Atmosphäre hier im idyllischen Strandbad", sagte sie und hoffte sehr, dass es diesen Triathlon auch im nächsten Jahr wieder gibt. Diese Bedingungen zu schaffen war aber auch eine Mammutaufgabe, wie Severon gestand. Tage zuvor habe die Mannschaft des Strandbades das in den letzten Tagen unmäßig wuchernde Kraut von der Schwimmstrecke entfernt. Mehr als 60 Helfer gewährleisteten den Ablauf und 20 Sponsoren wurden gewonnen, die die finanzielle Grundlage sicherten. Nach nur 1:12:22 lief Alexandra Latocha von der SG Brieselang als schnellste Frau über alle Altersklassen durch die professionelle elektronische Zeitnahme. Zuvor hatte das bereits Jan Nicklaus aus Kloster Lehnin in lediglich 1:05:13 geschafft und wurde von der Familie jubelnd in die Arme genommen. "Eine Top-Veranstaltung, alles super organisiert und eine Zuschauerzahl, wie man sie sonst kaum sieht", sein Kurzkommentar nach dem Zieleinlauf. Urkunde, die blaue Tasse mit dem Stadtwappen, und auch ein Knüttespun, die Garnnadel der Fischer wie sie im Stadtwappen zu sehen ist, mit der Platzierung darauf werden die Sieger an diese Veranstaltung erinnern. Dazu spendierte Fischermeister Lutz Schröder einen Räucheraal. "Sind ja auch die Fischerman", spaßte ein Zuschauer.