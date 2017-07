Gutachter: Verkehr kein Problem

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Der Bebauungsplan "Wohnen am Altstädter Platz" in Fürstenwalde hat viele Gegener, vor allem in der Nachbarschaft aber auch unter den Stadtverordneten. Ein Hauptkritikpunkt war bislang der befürchtete Verkehrskollaps, wenn auf der ehemaligen Kleingartenanlage fünf Mehrfamilienhäuser mit 39 Wohnungen entstehen.

Die Stadtverwaltung ließ deshalb ein Verkehrsgutachten anfertigen. Das Ergebnis liege nun vor, berichtete Fachbereichsleiter Christfried Tschepe vergangene Woche im Stadtentwicklungsausschuss. Diskutiert wurde in diesem Gremium darüber allerdings noch nicht. Das solle erst in zwei Monaten, in der nächsten Sitzung nach der Sommerpause, passieren, schlug Tschepe vor, damit alle genug Zeit hätten, darüber in den Fraktionen zu beraten.

Und da gibt es sicher genug zu bereden, denn das Ergebnis scheint alle Befürchtungen ad absurdum zu führen. Untersucht wurde das Gebiet zwischen Spree und Eisenbahnstraße/Dr.-Wilhelm-Külz-Straße von der Spreebrücke bis zu Henry Hall. Das Gutachten habe zunächst eine Bestandsanalyse gemacht und dann mögliche Entwicklungen für die nächsten fünf bis zehn Jahre in dem Gebiet berücksichtigt (siehe Karte), berichtete Tschepe. Einbezogen wurde für die Berechnungen des Verkehrsaufkommens das neue Wohnviertel am Altstädter Platz, der Parkplatz an der Arbeitsagentur, der Kundenstrom für die Agentur und die Tagesklinik für Senioren im selben Haus, der Neubau von weiteren Mehrfamilienhäusern unweit der Spreebrücke. Berücksichtigt wurden auch Pläne der Rahnschule: Zunächst erwog sie eine Kita zu bauen, dafür gibt es inzwischen einen neuen Standort; jetzt geht es um eine Sporthalle. Ebenso einkalkuliert wurde eine zusätzliche Wohnbebauung an der Henry-Hall-Straße.

Laut Gutachter sei die Verkehrssituation als völlig unproblematisch einzuschätzen, sagte Tschepe. Die Zu- und Abfahrt-strecken seinen ausreichend leistungsfähig. Auch wenn alle Projekte umgesetzt würden, gebe es noch kleine Kapazitätsreserven. Die Stadtverordneten haben nun bis zur Ausschusssitzung am 12. September Zeit, sich mit dem Gutachten zu beschäftigen.