Geldautomat gesprengt

Potsdam (MOZ) Die Serie von Angriffen auf Geldautomaten reißt im Land Brandenburg nicht ab. In der Nacht zum Montag sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten in Lindenberg (Oder-Spree). Ob die Diebe dabei an Geld gelangten, war nach Angaben der Polizei noch unklar. In Nauen (Havelland) missglückte wenige Stunden zuvor die Sprengung eines Automaten. Die Täter waren am Sonntagmorgen offenbar gestört worden. Die alarmierte Polizei nahm die Verfolgung auf, verlor die Täter aber auf dem Berliner Ring Richtung Spandau.