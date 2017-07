Geldautomat gesprengt

artikel-ansicht/dg/0/

Lindenberg (MOZ) Unbekannte haben Montagnacht in Lindenberg gegen drei Uhr einen Geldautomaten in der Filiale der Raiffeisen-Volksbank Oder-Spree in der Bahnhofsstraße gesprengt. "Ob die Diebe in den Besitz von Bargeld gekommen sind, ist noch unklar. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden", heißt es dazu in der Pressemitteilung der Polizeidirektion Ost.