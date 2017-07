artikel-ansicht/dg/0/

Washington (dpa) Die US-Behörden müssen einen Teil der Besucher öffentlich machen, die in dem Anwesen Mar-a-Lago von Präsident Donald Trump in Florida verkehren. Ein entsprechendes Urteil eines Richters im Bundesstaat New York machte am Montag die Bürgerrechtsgruppe CREW öffentlich. Die Listen müssen bis 8. September ausgehändigt werden. Mar-a-Lago ist ein Club, in dem nur Mitglieder und deren Besucher zugelassen sind.