Berlin (dpa) Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) hat 2017 als historisches Jahr für die Gleichstellung von Schwulen und Lesben in Deutschland gewürdigt. Neben dem Gesetz zur Ehe für alle hob Barley bei einem Empfang zum Christopher Street Day auch die Rehabilitierung der nach Paragraf 175 wegen homosexueller Handlungen verurteilten Menschen hervor. Beide Gesetze seien Meilensteine in der Anerkennung gleichgeschlechtlich liebender Menschen, sagte sie am Montagabend in Berlin.

