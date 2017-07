Falkenseerin gewinnt mit Hund Boo Bundeswettbewerb

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee/Arnsberg (MOZ) Erfolgreiches Wochenende: Die Falkenseer Züchterin Yvonne Steinborn-Bartsch und ihr Rüde Boo haben den Bundeswettbewerb für Rettungshunde in der Kategorie Trümmer B im westfälischen Arnsberg gewonnen. Beide können nun bei der im September in Wien stattfindenden Weltmeisterschaft der Internationalen Rettungshundorganisation (IRO) teilnehmen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589603/

An dem sportlichen Wettkampf nahmen mehr als 30 Teams aus dem gesamten Bundesgebiet teil. Geprüft wurde in den Bereichen Fährte, Fläche oder Trümmer. Die Falkenseerin ist mit ihrem Boo in diesem Jahr bereits Siegerin der Landesmeisterschaft Berlin-Brandenburg Rettungshunde im Bereich Fläche B geworden.

Bei der Bundessiegerprüfung musste Boo drei verschüttete Personen innerhalb von 30 Minuten in den Trümmern finden. Weiterhin wurde das Team im Bereich Unterordnung und Gewandtheit in neun verschiedenen Übungen, wie das Laufen über eine waagerechte Leiter, Apportieren eines Gebrauchsgegenstandes, der Hund muss sich von zwei verschiedenen Personen tragen und übergeben lassen, Gehen durch eine Personengruppe mit zwei Hunden, das Durchqueren eines sechs Meter Schlauchtunnels, Aufspringen und Überqueren einer Holzbohle, die auf sich bewegenden Fässern liegt.