artikel-ansicht/dg/0/

Sofia (dpa) Fünf Jahre nach dem Anschlag auf eine israelische Reisegruppe in Bulgarien gedenken am Dienstag Israelis und Bulgaren der sechs Todesopfer. Zur Trauerzeremonie in Bulgarien wurden auch Angehörige der getöteten Israelis erwartet. Ein Selbstmordattentäter hatte am 18. Juli 2012 fünf Israelis und ihren bulgarischen Busfahrer bei einer Explosion am Flughafen-Parkplatz der Schwarzmeerstadt Burgas mit in den Tod gerissen. Mehr als 30 Israelis wurden verletzt. Der Prozess gegen zwei über Interpol gesuchte Komplizen des Attentäters - ein Australier und ein Kanadier libanesischer Herkunft - soll am 20. September beginnen.