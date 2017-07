Fingerspiele im Morgenkreis

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Jutta Lieske stellt Schüsseln mit Nudeln und mit Bolognese-Soße auf die kleinen Tische und ermuntert Jolina zuzugreifen. Das lässt sich die Zweijährige nicht zweimal sagen. Die Landtagsabgeordnete Jutta Lieske (SPD) hat am Montag ein Praktikum in der AWO-Integrationskita "Bummi" in Bad Freienwalde absolviert. "Ich könnte ja einfach vorbeikommen und einen Stapel Flyer abgeben, aber ich möchte mir ein Bild vom Tagesablauf in einer Kita machen", sagte Jutta Lieske, fachpolitische Sprecherin frühkindliche Bildung der SPD-Landtagsfraktion. Das Land sei auf dem richtigen Weg, in dem Schritt für Schritt der Personalschlüssel verbessert werde. Wichtig sei zudem ein flächendeckender Tarifvertrag für Erzieher. Kommunen zahlten besser als freie Träger, sagte Jutta Lieske.