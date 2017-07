Vortrag über Flucht 1945

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Evangelische Kirchengemeinde Beeskow lädt am Mittwoch um 19 Uhr zu einem Gemeindeabend in der Alten Schule ein. Die Fürstenwalder Autorin Angela Kiefer-Hofmann wird einen Vortrag zum Thema "Flucht und Vertreibung 1945" halten. Anhand der Ereignisse in den ehemals deutschen Ostgebieten macht sie Gründe und Umstände der Flucht der deutschen Bevölkerung deutlich. Der politische Hintergrund, die Pläne der Alliierten, die vor allem in den Konferenzen von Jalta und Potsdam festgelegt wurden, werden dargestellt. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zu Gespräch, Fragen und Gedankenaustausch.