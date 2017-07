Freier Fall über Pohlitz

artikel-ansicht/dg/0/

Pohlitz (MOZ) "Es war einfach nur geil", waren die Worte von Mayk Franke aus Eisenhüttenstadt nach seiner Landung auf dem Flugplatz bei Pohlitz. Er war einer von vier Mutigen, die sich Sprunglehrer Dieter Steigerwald anvertrauten und am vergangenen Sonntag ihren Tandemsprung genossen.

Genau unter diesem Thema stand der Tag der offenen Tür auf dem Verkehrslandeplatz Eisenhüttenstadt. Nach dem Aufsteigen auf 3000 Meter Höhe in der Absetzmaschine begann das eigentliche Abenteuer. "Das Aussteigen kostete die größte Überwindung, der Tritt auf das schmale Brett und das sich einfach fallen lassen. Dann war es nur noch schön", schwärmte Mayk Franke und ergänzte: "Der freie Fall, der Ruck, als der Schirm aufging und danach das Schweben zur Erde waren einfach nur noch Genuss, ich kann dieses Erlebnis nur jedem empfehlen!"

Genau dazu gibt es Gelegenheit am nächsten Tag der offenen Tür am Sonntag, 13. August, ab 10 Uhr auf dem Verkehrslandeplatz bei Pohlitz. Natürlich sind auch wieder Rund- und Schnupperflüge in Ultraleichtflugzeugen und größeren Maschinen möglich. Für die Betreuung mit Themen rund um das Fliegen sorgen die Piloten und für das leibliche Wohl das Bistro-Team des Terminals.