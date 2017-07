Vereinmeisterschaft zum Saison-Abschluss

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Nach einer erfolgreichen Bowlingsaison für die B1-Bowler Schöneiche wurde als krönender Abschluss die Vereinsmeisterschaft auf der Hausbahn im B1-Center ausgetragen. Starke Ergebnisse gab es in der Vorrunde in fünf Spielen in amerikanischer Spielweise. Bei den Herren kamen 16Akteure in die Zwischenrunde. Aufgrund der geringen Anzahl an teilnehmenden Damen kamen die vier besten Spielerinnen gleich weiter. Dies waren Antje Neukirch, Caroline Lingk, Cindy Wludarczyk und Anke Bennek.