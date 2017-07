Generalprobe vor jeder Tour

artikel-ansicht/dg/0/

Traute Jacka leitet 16 Jahren die Beeskower Wanderfreunde. In dieser Funktion hat sie die Gruppe, die aktuell über 42 Mitglieder verfügt, beisammen gehalten. Die 74-Jährige übernimmt ein Großteil der Organisation der 14-tägigen Wanderungen, wandert jede Strecke zuvor ab, um unvorhergesehenen Problemen vorzubeugen. "Alle Wanderungen werden von ihr präzise organisiert", schreiben Mitglieder der Wanderfreunde in ihrem Auszeichnungs-Vorschlag dem Bürgermeister. Außerdem lädt sie zwei mal im Jahr zur Mitgliederversammlung ein. In dem Schreiben loben die Vereinsmitglieder außerdem, dass Traute Jacka die Wanderungen fast immer mit einem kulturellen Beitrag anreichert. So genossen die Wanderfreunde auf ihrer jüngsten mehrtägigen Tour auf der Insel Rügen einen Vortrag über Geologie und Hühnengräber.

Traute Jacka, die aus der Lüneburger Heide stammt und im Erzgebirge aufgewachsen ist, lebt seit 1961 in Wulfersdorf. Die gelernte Krankenschwester, Katechetin und Wirtschafts-Kauffrau arbeitete beim Demokratischen Frauenbund und bis zu ihrem Renteneintritt im Jahr 2005 als Sekretärin der Grundschule Tauche (ehemals POS). Den Vorsitz der 1992 gegründeten Wanderfreunde übernahm sie von ihrem Vorgänger Uli Dressler im Jahr 2001.