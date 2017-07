Slubice will Null Prozent Arbeitslosigkeit

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) / Slubice (MOZ) Die 18 000-Einwohnerstadt Slubice nimmt Kurs auf Null Prozent Arbeitslosigkeit. Das prognostizierte jedenfalls Bürgermeister Tomasz Cieszewicz am Wochenende bei einem Empfang des Frankfurter Hanse-Wirtschaftsclubs im Garten des Kleist-Museums für das Jahr 2018. Als er Bürgermeister im Jahr 2010 sei geworden, hätte die Quote bei 16 Prozent gelegen. "Diese Entwicklung ist für mich außerordentlich wichtig", betonte Cieszewicz.

Der Slubicer Bürgermeister kündigte für das kommende Jahr eine Investition in der Sonderwirtschaftszone an. "BMW wird auf 16 Hektar ein Logistik Center bauen", sagte Cieszewicz. 300 Arbeitsplätze sollen dort entstehen. Dort könnten dann auch Deutsche arbeiten. Von diesem Logistik Center in der polnischen Grenzstadt will BMW künftig auch die Vertrags-Werkstätten in Berlin und Brandenburg versorgen. Tomasz Cieszewicz verwies darauf, dass nach dieser Ansiedlung von BMW in der Sonderwirtschaftszone nur noch zehn Hektar für weitere Ansiedlungen übrig blieben.

Der Bürgermeister betonte, dass in der polnischen Kleinstadt etwa 2000 Ukrainer wohnten und zumeist arbeiteten. Auch sie könnten sich im neuen BMW-Werk bewerben.