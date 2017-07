Abgeordnete verlassen SPD-Fraktion

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Der Stadtverordnetenvorsitzende Wolfgang Skor hat seinen Austritt aus der SPD-Fraktion bekannt gegeben. Dies bestätigte er am Montag auf Nachfrage des Oderland Echos. Bereits in der vergangenen Woche, war sein Rücktritt auf der Internetseite der Stadt Wriezen öffentlich gemacht worden.

Zu den Gründen wollte sich Skor am Montag noch nicht äußern. Er verwies stattdessen auf die kommende Stadtverordnetenversammlung am 27. Juli, die letzte Sitzung vor der Sommerpause. "Dort werde ich eine Erklärung abgeben, im öffentlichen Teil", sagte Wolfgang Skor. Zudem verkündete die Stadt am Montag den Austritt der Stadtverordneten Friedhelm Zapf, Matthias Düntzsch und Ronny Barth aus der SPD-Fraktion.